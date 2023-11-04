В США задержали одесситку из-за избиения ребенка

Женщина бьет сына. Фото: скриншот

В США арестовали украинскую беженку из Одессы за избиение 3-летнего сына, зафиксированного камерой. На кадрах видно, как женщина сначала избивала своего сына, а потом подняла его и бросила на землю.

Об этом сообщает полиция Майами, США.

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"У нас есть одно видео, где он толкает ребенка на землю и жестоко бьет его ногами. По ее словам, она сделала это потому, что ребенок не слушал, и сын, очевидно, хотел пойти на игровую площадку, а она сказала ему "нет", — рассказала пресс-секретарь полиции Санни-Айлз-Бич сержант Мелисса Порро.

Она также отметила, что у мальчика был красный синяк на щеке и лбу, а также синяки на руке и колене.

Что известно о женщине

Известно, что женщину зовут Юлия Сторожук, ей 29 лет. С сыном приехали в Южную Флориду год назад, убегая от войны в Украине. Раньше она работала стюардессой. Матери предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми. В настоящее время одесситка вышла из СИЗО, заплатив залог 5 000 долларов. Журналистам она заявила, что любит сына и хочет его вернуть.

Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Измаиле Одесской области. Сейчас известно, что водитель под хмельком сбил девятилетнего ребенка, когда та переходила дорогу.

Также мы писали, что на временно оккупированных территориях Луганской области российские кафиры заставляют школьников плести сетки вместо уроков. Учителя говорят, что это — в первую очередь.

Добавим, на временно оккупированных территориях к детям в школах будут приходить участвовавшие в войне российские военные. Они будут пропагандировать украинским детям цели "СВО".