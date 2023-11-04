У США затримали одеситку за побиття дитини

Жінка б'є сина. Фото: скриншот

У США заарештували українську біженку з Одеси за побиття 3-річного сина, яке зафіксувала камера. На кадрах видно, як жінка спершу била свого сина, а потім підняла його і кинула на землю.

Про це повідомляє поліція Маямі, США.

Читайте також:

"У нас є одне відео, де вона штовхає дитину на землю і жорстоко б’є її ногами. За її словами, вона зробила це тому, що дитина не слухала, і син, очевидно, хотів піти на ігровий майданчик, а вона сказала йому "ні", — розповіла прессекретарка поліції Санні-Айлз-Біч сержант Мелісса Порро.

Вона також зазначила, що у хлопчика був червоний синяк на щоці та лобі, а також синці на руці та коліні.

Що відомо про жінку

Відомо, що жінку звати Юлія Сторожук, їй 29 років. З сином приїхали до Південної Флориди рік тому, тікаючи від війни в Україні. Раніше вона працювала стюардесою. Матері висунули звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми. Наразі одеситка вийшла з СІЗО, заплативши заставу 5 000 доларів. Журналістам вона заявила, що любить сина і хоче його повернути.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, яка сталася в Ізмаїлі Одеської області. Наразі відомо, що водій напідпитку збив дев'ятирічну дитину, коли та переходила дорогу.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти змушують школярів плести сітки замість уроків. Вчителі кажуть, що це — першочергово.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях до дітей у школах будуть приходити російські військові, які брали участь у війні. Вони пропагуватимуть українським дітям цілі "СВО".