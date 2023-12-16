В субботу одесситы останутся без света — адреса

Сообщения о ремонтных работах. Фото: Новости.

Сегодня, 16 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света

Северный РЭС:

ул. Ак.Панкратовой, 1-31,

ул. Круговая, 10-58,

ул. Ховкина, 1-31,

ул. Хуторская, 15-71,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23 а,

ул. Степная, 1-31.

Работы до 14.00

пер. 4-5 и Деревообрабатывающий, 1-147

ул. Химическая, 200-216.

Работы до 18.00

Южный РЭС:

ул. И.Вазовая, 9,

ул. Вертелецкого, 7б,13,

ул. Д.Донского, 6-45,

ул. Левкоева, 7,7а,

ул. Ледовая, 1-9,

ул. Н.-Данченко, 10,11,16,

ул. Обильная, 1-35,

ул. Планетно, 30,

ул. Собинова, 15,

ул. Флотская, 4,4а, 7,

пер. 1-й Обильный, 1-15,

пер. Флотский, 2-5,

ул. Авдеева-Черноморского, 79-139,

ул. Жаботинского, 23-51,

ул. Глинки, 1-20,

ул. Пилотная, 1-32,

ул. Толбухина, 62-133,

пер. Глинки, 2а,12,16,

пер. Тупиковый, 1-12.

Работы до 19.00

Центральный РЭС:

пер. Нахимова, 1-8,

ул. Канатно, 1-4,

ул. Маразлиевская, 2-16.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго в прохождении отопительного сезона.