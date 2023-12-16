У суботу одесити залишаться без світла — адреси

Повідомлення про ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

вул. Ак.Панкратової, 1-31,

вул. Кругова, 10-58,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Хуторська, 15-71,

вул. Геологічна, 9, 9а, 23 а,

вул. Степова, 1-31.

Роботи до 14:00

пров. 4-5 й Деревообробний, 1-147

вул. Хімічна, 200-216.

Роботи до 18:00

Південний РЕМ:

вул. І.Вазова, 9,

вул. Вертелецького, 7б,13,

вул. Д.Донського, 6-45,

вул. Левкоєва, 7,7а,

вул. Лядова, 1-9,

вул. Н.-Данченка, 10,11,16,

вул. Обільна, 1-35,

вул. Планетна, 30,

вул. Собінова, 15,

вул. Флотська, 4,4а, 7,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. Флотський, 2-5,

вул. Авдєєва-Чорноморського, 79-139,

вул. Жаботинського, 23-51,

вул. Глинки, 1-20,

вул. Пілотна, 1-32,

вул. Толбухіна, 62-133,

пров. Глінки, 2а,12,16,

пров. Тупиковий, 1-12.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

пров. Нахімова, 1-8,

вул. Канатна, 1-4,

вул. Маразліївська, 2-16.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго в проходженні опалювального сезону.