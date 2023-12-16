У суботу одесити залишаться без світла — адреси
Сьогодні, 16 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- вул. Ак.Панкратової, 1-31,
- вул. Кругова, 10-58,
- вул. Хавкіна, 1-31,
- вул. Хуторська, 15-71,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23 а,
- вул. Степова, 1-31.
Роботи до 14:00
- пров. 4-5 й Деревообробний, 1-147
- вул. Хімічна, 200-216.
Роботи до 18:00
Південний РЕМ:
- вул. І.Вазова, 9,
- вул. Вертелецького, 7б,13,
- вул. Д.Донського, 6-45,
- вул. Левкоєва, 7,7а,
- вул. Лядова, 1-9,
- вул. Н.-Данченка, 10,11,16,
- вул. Обільна, 1-35,
- вул. Планетна, 30,
- вул. Собінова, 15,
- вул. Флотська, 4,4а, 7,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2-5,
- вул. Авдєєва-Чорноморського, 79-139,
- вул. Жаботинського, 23-51,
- вул. Глинки, 1-20,
- вул. Пілотна, 1-32,
- вул. Толбухіна, 62-133,
- пров. Глінки, 2а,12,16,
- пров. Тупиковий, 1-12.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- пров. Нахімова, 1-8,
- вул. Канатна, 1-4,
- вул. Маразліївська, 2-16.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго в проходженні опалювального сезону.
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