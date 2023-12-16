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У суботу одесити залишаться без світла — адреси

16 грудня 2023 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У суботу одесити залишаться без світла — адреси
Повідомлення про ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 16 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • вул. Ак.Панкратової, 1-31,
  • вул. Кругова, 10-58,
  • вул. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Хуторська, 15-71,
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23 а,
  • вул. Степова, 1-31. 

Роботи до 14:00

  • пров. 4-5 й Деревообробний, 1-147
  • вул. Хімічна, 200-216. 

Роботи до 18:00

Південний РЕМ:

  • вул. І.Вазова, 9,
  • вул. Вертелецького, 7б,13,
  • вул. Д.Донського, 6-45,
  • вул. Левкоєва, 7,7а,
  • вул. Лядова, 1-9,
  • вул. Н.-Данченка, 10,11,16,
  • вул. Обільна, 1-35,
  • вул. Планетна, 30,
  • вул. Собінова, 15,
  • вул. Флотська, 4,4а, 7,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2-5,
  • вул. Авдєєва-Чорноморського, 79-139,
  • вул. Жаботинського, 23-51,
  • вул. Глинки, 1-20,
  • вул. Пілотна, 1-32,
  • вул. Толбухіна, 62-133,
  • пров. Глінки, 2а,12,16,
  • пров. Тупиковий, 1-12. 

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ: 

  • пров. Нахімова, 1-8,
  • вул. Канатна, 1-4,
  • вул. Маразліївська, 2-16.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго в проходженні опалювального сезону.

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