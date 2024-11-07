Кто из одесситов дружит с Трампом

Дональд Трамп, его бизнес-партнер Фил Раффин и одесская модель Александра Николаенко (слева направо). Фото: Обоз

У новоизбранного президента Дональда Трампа есть знакомые и даже товарищи среди одесситов. Среди них известный политик и бывшая топмодель.

Журналисты Новини.LIVE разбирались с одесскими связями американского лидера.

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Гость на инаугурации

Среди украинских гостей на инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года был бывший народный депутат и президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Политик тогда написал в Facebook, что получил личное приглашение от администрации новоизбранного президента.

Пост Сергея Кивалова в Facebook. Фото: скриншот

До этого одессит утверждал, что лично знаком с Дональдом Трампом. А близкая к нему газета "Слово" даже уверяла, что избрание нового президента "существенно укрепило" позиции Сергея Кивалова.

Свидетельница на свадьбе

Знакомство одесского политика с американским бизнесменом состоялось благодаря выпускнице юридической академии, фотомодели Александре Николаенко. Девушка познакомилась с Дональдом Трампом на конкурсе "Мисс мира — 2001". Впоследствии Александра вышла замуж за бизнес-партнера будущего президента Фила Раффина. Свидетелем на свадьбе был сам Дональд Трамп.

Напомним, ранее мы сообщали, как избрание нового главы США повлияет на будущее Одессы. Также мы писали о реакции украинского МИДа на результаты выборов в Соединенных Штатах.