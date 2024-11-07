Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Трампа є друзі в Одесі — хто вони arrow

У Трампа є друзі в Одесі — хто вони

7 листопада 2024 11:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів дружить з Трампом
Дональд Трамп, його бізнес-партнер Філ Раффін та одеська модель Олександра Ніколаєнко (зліва направо). Фото: Обоз
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Новообраний президент Дональд Трамп має знайомих і навіть товаришів серед одеситів. Серед них відомий політик і колишня топмодель. 

Журналісти Новини.LIVE розбиралися з одеськими зв'язками американського лідера. 

Читайте також:

Гість на інавгурації

Серед українських гостей на інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2017 року був колишній народний депутат і президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Політик тоді написав у Facebook, що отримав особисте запрошення від адміністрації новообраного президента.

У Трампа є друзі в Одесі — хто вони - фото 1
Пост Сергія Ківалова у Facebook. Фото: скриншот

До того одесит стверджував, що особисто знайомий з Дональдом Трампом. А близька до нього газета "Слово" навіть запевняла, що обрання нового президента "істотно зміцнила" позиції Сергія Ківалова.

Свідок на весіллі

Знайомство одеського політика з американським бізнесменом відбулося завдяки випускниці юридичної академії, фотомоделі Олександрі Ніколаєнко. Дівчина познайомилася з Дональдом Трампом на конкурсі "Міс світу — 2001". Згодом Олександра вийшла заміж за бізнес-партнера майбутнього президента Філа Раффіна. Свідком на весіллі був сам Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як обрання нового очільника США вплине на майбутнє Одеси. Також ми писали про реакцію українського МЗС на результати виборів у Сполучених Штатах.

Дональд Трамп Одеса США Новини Одеси вибори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:48 Президент Південної Кореї допустив передачу зброї Україні — заява

13:43 Шмигаль пояснив, як Україна підготувала енергетику до зими

13:40 Клімкін назвав ключову деталь від якої залежить політика Трампа

13:39 Демонтаж львівського ринку — у Садового назвали подальші кроки

13:29 На Тернопільщині знущались з дітей у спецшколі

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:27 Смерть через корів — на Одещині фермер до смерті забив чоловіка

13:23 Час на смартфоні автоматично перемикається — яке рішення

13:23 Повторна ВЛК для обмежено придатних — коли потрібно проходити

13:18 На Львівщині ділки закупили 130 авто під виглядом гуманітарки

13:17 Пільги УБД — хто має право на безкоштовне паркування

13:48 Президент Південної Кореї допустив передачу зброї Україні — заява

13:43 Шмигаль пояснив, як Україна підготувала енергетику до зими

13:40 Клімкін назвав ключову деталь від якої залежить політика Трампа

13:39 Демонтаж львівського ринку — у Садового назвали подальші кроки

13:29 На Тернопільщині знущались з дітей у спецшколі

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:27 Смерть через корів — на Одещині фермер до смерті забив чоловіка

13:23 Час на смартфоні автоматично перемикається — яке рішення

13:23 Повторна ВЛК для обмежено придатних — коли потрібно проходити

13:18 На Львівщині ділки закупили 130 авто під виглядом гуманітарки

13:17 Пільги УБД — хто має право на безкоштовне паркування

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд