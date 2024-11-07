Хто з одеситів дружить з Трампом

Дональд Трамп, його бізнес-партнер Філ Раффін та одеська модель Олександра Ніколаєнко (зліва направо). Фото: Обоз

Новообраний президент Дональд Трамп має знайомих і навіть товаришів серед одеситів. Серед них відомий політик і колишня топмодель.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися з одеськими зв'язками американського лідера.

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Гість на інавгурації

Серед українських гостей на інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2017 року був колишній народний депутат і президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Політик тоді написав у Facebook, що отримав особисте запрошення від адміністрації новообраного президента.

Пост Сергія Ківалова у Facebook. Фото: скриншот

До того одесит стверджував, що особисто знайомий з Дональдом Трампом. А близька до нього газета "Слово" навіть запевняла, що обрання нового президента "істотно зміцнила" позиції Сергія Ківалова.

Свідок на весіллі

Знайомство одеського політика з американським бізнесменом відбулося завдяки випускниці юридичної академії, фотомоделі Олександрі Ніколаєнко. Дівчина познайомилася з Дональдом Трампом на конкурсі "Міс світу — 2001". Згодом Олександра вийшла заміж за бізнес-партнера майбутнього президента Філа Раффіна. Свідком на весіллі був сам Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як обрання нового очільника США вплине на майбутнє Одеси. Також ми писали про реакцію українського МЗС на результати виборів у Сполучених Штатах.