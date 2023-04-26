Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В центре Одессы сменили организацию дорожного движения: детали arrow

В центре Одессы сменили организацию дорожного движения: детали

26 апреля 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В центре Одессы сменили организацию дорожного движения
Новая разметка на Троицкой. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В центре Одессы, на пересечении улиц Канатной и Троицкой изменили схему движения. Теперь передвигаться по этому участку дороги станет проще.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"Изменения предусматривают возможность осуществления проезда перекрестков с двух полос по обоим направлениям и определено направление движения по полосам от ул. Осипова", — говорится в сообщении.

Отметим, что на перекрестке установили знаки дорожного движения и обновили разметку. В том числе и пешеходные переходы.

ПДД на перекрестке

  • В случае отключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулятора перекрестка считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками;
  • Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов.

Напомним, что после провала дорожного полотна по улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и №9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас