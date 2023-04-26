В центре Одессы сменили организацию дорожного движения

Новая разметка на Троицкой. Фото: Одесский городской совет

В центре Одессы, на пересечении улиц Канатной и Троицкой изменили схему движения. Теперь передвигаться по этому участку дороги станет проще.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Изменения предусматривают возможность осуществления проезда перекрестков с двух полос по обоим направлениям и определено направление движения по полосам от ул. Осипова", — говорится в сообщении.

Отметим, что на перекрестке установили знаки дорожного движения и обновили разметку. В том числе и пешеходные переходы.

ПДД на перекрестке

В случае отключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулятора перекрестка считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками;

Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов.

Напомним, что после провала дорожного полотна по улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и №9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.