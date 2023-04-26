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У центрі Одеси змінили організацію дорожнього руху: деталі

26 квітня 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У центрі Одеси змінили організацію дорожнього руху
Нова розмітка на Троїцькій. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У центрі Одеси, на розі вулиць Канатної та Троїцької змінили схему руху.  Відтепер пересуватися цією ділянкою дороги стане простіше.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Зміни передбачають можливість здійснення проїзду перехресть з двох смуг з обох напрямків та визначено напрямок руху по смугах від вул. Осипова", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що на перехресті встановили відповідні знаки дорожнього руху та оновили розмітку. У тому числі й пішохідні переходи. 

ПДР на перехресті 

  • У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками;
  • Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів.

Нагадаємо, що після провалу дорожнього полотна на вулиці Пироговській з'явилися проблеми для курсування електротранспорту. Тимчасово маршрути №7 та № 9 в обох напрямках їздитимуть на вулиці Сегедській.

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