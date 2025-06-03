В Одесской области инспектор РТЦК требовал деньги за содействие в оформлении бронирования от мобилизации в ВСУ

В ТЦК на Одесчине помогали избежать мобилизации — детали схемы
Инспектор одного из районных терцентров комплектования в Одесской области требовал деньги у работника предприятия за бронирование от мобилизации. Однако дельца поймали с поличным, ему грозит до 10 лет заключения.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Подробности дела
По данным следствия, инспектор РТЦК и СП в Одесской области требовал 2500 долларов от работника одного из предприятий. За эту сумму он обещал "клиенту" не мобилизовать его, а помочь стать на воинский учет и получить бронирование на работе от прохождения военной службы. Правоохранители задержали подозреваемого во время получения оговоренной суммы. Деньги следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал работнику ТЦК меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 448 тыс. 144 грн.
Напомним, недавно мы писали о мужчине, который выстрелил в работника ТЦК. А также о том, как делец требовал деньги под видом представителя терцентра комплектования.
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