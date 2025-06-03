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Головна Одеса У ТЦК на Одещині допомагали уникнути мобілізації — деталі схеми

У ТЦК на Одещині допомагали уникнути мобілізації — деталі схеми

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Дата публікації: 3 червня 2025 15:34
На Одещині інспектор РТЦК вимагав гроші за сприяння в оформленні бронювання від мобілізації до ЗСУ
Фігурант після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Інспектор одного з районних терцентрів комплектування на Одещині вимагав гроші у працівника підприємства за бронювання від мобілізації. Однак ділка піймали на гарячому, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, інспектор РТЦК та СП на Одещині вимагав 2500 доларів від працівника одного з підприємств. За цю суму він обіцяв "клієнту" не мобілізувати його, а допомогти стати на військовий облік і отримати бронювання на роботі від проходження військової служби. Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання обумовленої суми. Гроші слідчі вилучили в якості речових доказів.

Бронювання за 2,5 тисяч — затримано працівника ТЦК на Одещині - фото 1
Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Бронювання за 2,5 тисяч — затримано працівника ТЦК на Одещині - фото 2
Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав працівнику ТЦК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 448 тис. 144 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який вистрелив у працівника ТЦК. А також про те, як ділок вимагав гроші під виглядом представника терцентру комплектування.

Одеса корупція Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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