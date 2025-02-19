Русский язык в Виннице от одесского профессора

В Виннице профессор из Одессы дал мастер-класс на русском языке
Профессор Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, Павел Муляр, провел мастер-класс в Винницком профессиональном колледже искусств им. Это вызвало недовольство жены военного, которая посетила мероприятие.
Информацию об этом распространяют соцсети.
Что вызвало недовольство
Жена украинского военного, которая была студенткой Павла Муляра, возмутилась из-за мастер-класса на русском языке и выложила видео с фрагментом события в Интернет. Она также добавила, что реакции от администраций ни одного из заведений, где выступал одесский профессор, до сих пор нет.
Напомним, недавно мы писали о победителях конкурса "Учитель года" в Одесской области. А также о том, как журналист из Новой Зеландии изучает украинский и рассказывает о войне.
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