Русский язык в Виннице от одесского профессора

Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. Фото иллюстративное: еԁцԁатіоп

Профессор Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, Павел Муляр, провел мастер-класс в Винницком профессиональном колледже искусств им. Это вызвало недовольство жены военного, которая посетила мероприятие.

Информацию об этом распространяют соцсети.

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Что вызвало недовольство

Жена украинского военного, которая была студенткой Павла Муляра, возмутилась из-за мастер-класса на русском языке и выложила видео с фрагментом события в Интернет. Она также добавила, что реакции от администраций ни одного из заведений, где выступал одесский профессор, до сих пор нет.

Напомним, недавно мы писали о победителях конкурса "Учитель года" в Одесской области. А также о том, как журналист из Новой Зеландии изучает украинский и рассказывает о войне.