Конкурс учитель года 2025 в Одесской области

Школа в Одессе. Фото иллюстративное: Геннадий Труханов

В Одесской области выбрали победителей областного тура Всеукраинского конкурса "Учитель года-2025". Ими стали трое учителей из областного центра и их коллега из города Болград.

Об этом сообщает директор департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак.

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Номинации и претенденты

В Номинации "Химия" первое место получила Лолита Шевчук, учитель Одесского лицея №24. Лучшим историком стал Александр Колисниченко, который преподает этот предмет в гимназии № 26. В разделе "Зарубежная литература" победила Анна Кофижиу — учитель украинского языка и мировой литературы Одесского лицея "Лидер". В номинации "Технологии/Трудовое обучение" первое место в региональном туре получил Сергей Николаев — педагог по информатики и трудового обучения "Болградского лицея".

Победители областного тура. Фото: Департамент образования и науки Одесской ОГА

Напомним, недавно мы писали о конкурсе на пару года в Одесском зоопарке. А также о самой красивой змее в нашем городе.