Конкурс учитель року 2025 на Одещині

Школа в Одесі. Фото ілюстративне: Геннадій Труханов

На Одещині обрали переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2025". Ними стали троє вчителів з обласного центру та їхній колега з міста Болград.

Про це повідомляє директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

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Номінації та претенденти

У Номінації "Хімія" перше місце отримала Лоліта Шевчук, вчитель Одеського ліцею №24. Найкращим істориком став Олександр Колісниченко, який викладає цей предмет в гімназії № 26. У розділі "Зарубіжна література" — перемогла Ганна Кофіжиу — вчитель української мови та світової літератури Одеського ліцею "Лідер". У номінації "Технології/Трудове навчання" перше місце у регіональному турі здобув Сергій Ніколаєв — педагог інформатики та трудового навчання "Болградського ліцею".

Переможці обласного туру. Фото: Департамент освіти і науки Одеської ОВА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про конкурс на пару року в Одеському зоопарку. А також про найкрасивішу змію в нашому місті.

