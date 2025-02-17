Конкурс учитель року 2025 на Одещині

Конкурс учитель року на Одещині — переможці в номінаціях
На Одещині обрали переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2025". Ними стали троє вчителів з обласного центру та їхній колега з міста Болград.
Про це повідомляє директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.
Номінації та претенденти
У Номінації "Хімія" перше місце отримала Лоліта Шевчук, вчитель Одеського ліцею №24. Найкращим істориком став Олександр Колісниченко, який викладає цей предмет в гімназії № 26. У розділі "Зарубіжна література" — перемогла Ганна Кофіжиу — вчитель української мови та світової літератури Одеського ліцею "Лідер". У номінації "Технології/Трудове навчання" перше місце у регіональному турі здобув Сергій Ніколаєв — педагог інформатики та трудового навчання "Болградського ліцею".
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