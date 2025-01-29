В Одессе в зоопарке выбрали самую красивую змею — какое пресмыкающееся стало "Королевой года"

Полоз-лисица, который стал "Королевой года". Фото: Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке выбрали самую красивую змею. Больше всего лайков набрала фотография с полозом-лисицой, поэтому именно это пресмыкающееся завоевало звание "Королева года".

Об этом в среду, 29 января, сообщили в пресс-службе Одесского зоопарка.

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Конкурс "Королева года"

Голосование за самую красивую змею зоопарка стартовало 16 января. Конкурс решили завершить 29 января, ведь именно в этот день по восточному гороскопу наступит год Зеленой Деревянной Змеи. За почетный титул соревновались десять красавиц. В тройку лучших вошли пресмыкающиеся, которым пользователи Facebook отдали от 95 до 102 лайков.

Что известно о полозах-лисицах

Полоз-лисица (Pantherophis vulpinus) — неядовитая змея из рода Pantherophis семейства Ужовых, которая обитает на севере и в центре США и в юго-западной Канаде.

Такое пресмыкающееся длиной около 1,3 метра, имеет немного вытянутую голову и массивное туловище с рельефным орнаментом из темно-каштановых пятен вдоль спины на сером или желтоватом фоне. Голова может быть ржавого цвета.

Полоз-лисица любит прерии, леса, степи и сельскохозяйственные угодья. Питается мелкими млекопитающими. Эта змея не из агрессивных, кусаться она пытается редко.

Напомним, в октябре 2024 года в Одессе обнаружили змею в подземном паркинге одного из жилых комплексов. Это был водяной уж, который не представляет опасности для людей.

Также мы сообщали, для кого год Зеленой Деревянной Змеи будет наиболее благоприятным. В преддверии Нового года астрологи сделали прогноз.