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В Одесі обрали найгарнішу змію — хто отримав титул

29 січня 2025 13:25
Чекарьова Марія - редактор
В Одесі в зоопарку обрали найвродливішу змію — який плазун став "Королевою року"
Полоз-лисиця, який став "Королевою року". Фото: Одеський зоопарк
Чекарьова Марія - редактор

В Одеському зоопарку обрали найвродливішу змію. Найбільше вподобайок набрала світлина з полозом-лисицею, тож саме цей плазун виборов звання "Королева року".

Про це в середу, 29 січня, повідомили у пресслужбі Одеського зоопарку.

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Конкурс "Королева року"

Голосування за найгарнішу змію зоопарку стартувало 16 січня. Конкурс вирішили завершити 29 січня, адже саме цього дня за східним гороскопом настане рік Зеленої Дерев'яної Змії. За почесний титул змагалися десять красунь. До трійки найкращих увійшли плазуни, яким користувачі Facebook віддали від 95 до 102 вподобайок.

Що відомо про полозів-лисиць

Полоз-лисиця (Pantherophis vulpinus) — неотруйна змія з роду Pantherophis родини Вужеві, яка мешкає на півночі та у центрі США й у південно-західній Канаді.

Такий плазун завдовжки близько 1,3 метра, має трохи витягнуту голову та масивний тулуб із рельєфним орнаментом із темно-каштанових плям уздовж спини на сірому або жовтуватому тлі. Голова може бути іржавого кольору.

Полоз-лисиця полюбляє прерії, ліси, степи та сільськогосподарські угіддя. Харчується дрібними ссавцями. Ця змія не з агресивних, кусатися вона намагається рідко.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Одесі виявили змію в підземному паркінгу одного із житлових комплексів. Це був водяний вуж, який не становить небезпеки для людей.

Також ми повідомляли, для кого рік Зеленої Дерев'яної Змії буде найбільш сприятливим. Напередодні Нового року астрологи зробили прогноз.

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