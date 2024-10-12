Водяний вуж втік з паркінгу в Одесі через щербину у відрі

Змія, яку помітили в Одесі. Фото: Facebook/Ігор Біляков

В Одесі у підземному паркінгу житлового будинку виявили змію. Попри спроби затримати її до приїзду спеціалістів, вона зуміла вибратися з "пастки".

Про це у суботу, 12 жовтня, на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Допис Ігоря Білякова. Фото: скриншот

Змія в Одесі

"Зателефонували з ДСНС — на проспекті Шевченка у підземному паркінгу з'явилася змія. Співробітники паркінгу накрили змію порожнім відром та чекали на мене. Але коли я приїхав, то побачив, що змія втекла", — написав Ігор Біляков.

За його словами, причиною втечі стало невелике ушкодження на краю відра, через яке водяний вуж зміг просочитися. Цей випадок яскраво демонструє, що змія здатна знайти шлях навіть через найменші отвори. Біляков також наголосив, що це був водяний вуж. Він не несе небезпеки для людей.

"Змію у паркінгу ми так і не знайшли, це що шукати голку", — повідомив директор зоопарку.

Щербина у відрі, через яку втекла змія. Фото: Facebook/Ігор Біляков

Основні правила поводження з водяними вужами

Не панікуйте, адже водяні вужі не становлять загрози для людей. Вони не отруйні та зазвичай уникають контактів з людьми;

не робіть різких рухів, аби не стресувати та не лякати плазуна;

забезпечте вихід для змії;

якщо боїтесь вужів, то краще зателефонуйте до фахівців.

Нагадаємо, тисячі тварин знайшли притулок в Одеському зоопарку після початку війни. Також ми писали, що Одеський зоопарк чекають масштабні оновлення.