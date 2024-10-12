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Накрыли ведром, а она убежала — в Одессе ищут змею

12 октября 2024 13:34
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Водяной уж сбежал из паркинга в Одессе из-за зазубрины в ведре
Змея, которую заметили в Одессе. Фото: Facebook/Игорь Биляков
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе в подземном паркинге жилого дома обнаружили змею . Несмотря на попытки задержать ее до приезда специалистов, она сумела выбраться из "ловушки".

Об этом в субботу, 12 октября, на своей странице в Facebook сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Биляков.

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Сообщение Игоря Билякова. Фото: скриншот

Змея в Одессе

"Позвонили из ГСЧС - на проспекте Шевченко в подземном паркинге появилась змея. Сотрудники паркинга накрыли змею пустым ведром и ждали меня. Но когда я приехал, то увидел, что змея сбежала", — написал Игорь Биляков.

По его словам, причиной побега стало небольшое повреждение на краю ведра, из-за которого водяной уж смог просочиться. Этот случай ярко демонстрирует, что змея способна найти путь даже через малейшие отверстия. Биляков также подчеркнул, что это был водяной уж. Он не несет опасности для людей.

"Змею в паркинге мы так и не нашли, это что искать иглу", — сообщил директор зоопарка.

Накрыли ведром, а она убежала - в Одессе ищут змею - фото 2
Щербина в ведре, через которую сбежала змея. Фото: Facebook/Игорь Биляков

Основные правила обращения с водяными ужами

  • Не паникуйте, ведь водяные ужи не представляют угрозы для людей. Они не ядовиты и обычно избегают контактов с людьми;
  • не совершайте резких движений, чтобы не стряхивать и не пугать пресмыкающегося;
  • обеспечьте выход для змеи;
  • если боитесь уже, то лучше позвоните специалистам.

Напомним, тысячи животных обнаружили убежище в Одесском зоопарке после начала войны. Также мы писали, что Одесский зоопарк ждут масштабные обновления.

Одесса Одесская область побег Одесская ОГА Новости Одессы змея

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