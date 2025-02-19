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У Вінниці професор з Одеси дав майстер-клас російською

19 лютого 2025 16:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Російська мова в Вінниці від одеського професора
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. Фото ілюстративне: еducation
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Професор Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової Павло Муляр провів майстер-клас у Вінницькому фаховому коледжі мистецтв ім. М. Д. Леонтовича російською мовою. Це викликало незадоволення дружини військового, яка відвідала захід.

Інформацію про це поширюють соцмережі.

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Дружина українського військового, яка була студенткою Павла Муляра, обурилася на майстер-клас російською мовою та виклала відео із фрагментом події в Інтернет. Вона також додала, що реакції від адміністрацій жодного з закладів, де виступав одеський професор, досі немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про переможців конкурсу "Вчитель року" на Одещині. А також про те, як журналіст з Нової Зеландії вивчає українську та розповідає про війну.
 

Одеса російська мова музика Вінниця Новини Одеси
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