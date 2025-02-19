Російська мова в Вінниці від одеського професора

У Вінниці професор з Одеси дав майстер-клас російською
Професор Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової Павло Муляр провів майстер-клас у Вінницькому фаховому коледжі мистецтв ім. М. Д. Леонтовича російською мовою. Це викликало незадоволення дружини військового, яка відвідала захід.
Інформацію про це поширюють соцмережі.
Що спричинило незадоволення
Дружина українського військового, яка була студенткою Павла Муляра, обурилася на майстер-клас російською мовою та виклала відео із фрагментом події в Інтернет. Вона також додала, що реакції від адміністрацій жодного з закладів, де виступав одеський професор, досі немає.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про переможців конкурсу "Вчитель року" на Одещині. А також про те, як журналіст з Нової Зеландії вивчає українську та розповідає про війну.
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