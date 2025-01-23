Ракетоносители РФ снова вышли в Черное море

Ракетоноситель в туманном море. Фото: US Navy

Утром 23 января в Черном море снова наблюдается активность российских кораблей. Несмотря на непогоду и опасность, россияне вывели на дежурство ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".

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Об этом в четверг сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько российских кораблей в море

В акватории Черного моря находится 1 российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" с потенциальным залпом до 4 единиц. В Азовском море вражеские корабли пока отсутствуют. В Средиземном море зафиксировано 6 российских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет с общим залпом до 22 единиц.

Путь по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря не прошло ни одно судно. В то же время в Азовское море прошли 3 судна, среди которых 2 отправились со стороны Босфора.

Российская Федерация продолжает нарушать международное морское право, говорят в ВМС ВСУ, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях. Это создает угрозу безопасности мореплавания и демонстрирует игнорирование международных норм.

Напомним, Украина продолжает разминирование Черного моря для безопасности зерновых коридоров.

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