Ракетоносії РФ знову вийшли у Чорне море

Ракетоносій у туманному морі. Фото: US Navy

Зранку 23 січня у Чорному морі знову спостерігається активність російських кораблів. Попри негоду та небезпеку, росіяни вивели на чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".

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Про це у четвер повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки російських кораблів у морі

В акваторії Чорного моря перебуває 1 російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр" із потенційним залпом до 4 одиниць. В Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні. У Середземному морі зафіксовано 6 російських кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет із загальним залпом до 22 одиниць.

Рух Керченською протокою

Протягом останньої доби через Керченську протоку у напрямку Чорного моря не пройшло ні одне судно. Водночас до Азовського моря пройшли 3 суден, серед яких 2 вирушили з боку Босфору.

Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне морське право, кажуть у ВМС ЗСУ, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це створює загрозу безпеці мореплавства та демонструє ігнорування міжнародних норм.

Нагадаємо, Україна продовжує розмінування Чорного моря для безпеки зернових коридорів.

Також ми писали, що росіяни відчувають. логістичні проблеми у Криму.