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В ВМС рассказали об угрозе с Черного моря — сколько кораблей на дежурстве

22 декабря 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В ВМС рассказали об угрозе с Черного моря — сколько кораблей на дежурстве
Корабли на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 декабря, в Черном море сохраняется густой туман и ухудшение погодных условий, поэтому российский флот не может возобновить полноценное дежурство. Сейчас на боевом рейде отсутствуют ракетоносители, а остальные корабли держатся восточными берегами Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля;
  • в Азовском море — один корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 19 судов, 6 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 24 суда, 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общем, силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий на утро 22 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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