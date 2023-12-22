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У ВМС розказали про загрозу з Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні

22 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У ВМС розказали про загрозу з Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні
Кораблі на чергуванні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 грудня, у Чорному морі зберігається густий туман та погіршення погодних умов, через що російський флот не може відновити повноцінне чергування. Наразі на бойовому рейді відсутні ракетоносії, а решта кораблів тримається східних берегів Криму. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, 6 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом, сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 22 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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