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В водах Черного моря обнаружены яйца аскарид собак и кошек

25 июня 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В водах Черного моря обнаружены яйца аскариды собак и кошек
Воды Черного моря. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По результатам мониторинга воды в Одессе, питьевая — соответствует нормам, морская — заражена яйцами аскариды собак и кошек.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Состояние питьевой воды

По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Анализ морской воды

В пробах морской воды, отобранных на паразитарные исследования, выделены яйца аскариды собак, кошек и ооцисты криптоспоридий. Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в пробах морской воды, отобранных в г. Одессе накануне (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга.

Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителем холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции. Также в пробах воды, собранных на пляже "Дача Ковалевского", были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца, а на пляже "Аркадия" — личинки гельминтов аскариды.

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