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У водах Чорного моря виявлені яйця аскариди собак та кішок

25 червня 2023 14:30
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Беженар Тетяна
журналіст
У водах Чорного моря виявлені яйця аскариди собак та кішок
Води Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За результатами моніторингу води в Одесі, питна — відповідає нормам, морська — заражена яйцями аскариди собак та кішок. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Стан питної води

За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проби питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені. 

Аналіз морської води

У пробах морської води, відібраних на паразитарні дослідження, виділені яйця аскариди собак, кішок та ооцисти криптоспоридій. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі. 

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у пробах морської води, відібраних в м. Одесі напередодні (морський порт причал № 2), було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга.

Варто відзначити, що ці вібріони не є збудником холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції. Також, у пробах води, зібраних на пляжі "Дача Ковалевського", були виявлені яйця гельмінтів волосоголовця, а на пляжі "Аркадія" — личинки гельмінтів аскариди.

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