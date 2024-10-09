В одном из заведений Одессы слушают песни российской группы "Бутырка"

В заведении Одессы включают песни российской группы, которая поддержала войну
В одесском заведении слушают песни российской группы "Бутырка". Этот коллектив поддерживает войну против Украины.
Об этом в среду, 9 октября, сообщил общественный деятель Демьян Ганул.
Что известно о российской музыке в заведении Одессы
Видео, на котором слышно, что в заведении играет песня "Бутырки", распространил в TikTok владелец сети клубов и ресторанов Одессы Валерий Твердовский.
"Твердовский застрял в далеких 90-х. Он неоднократно это демонстрировал. В этот раз в его заведении транслируют российский блатняк. Это очень нравится Твердовскому. Он одобряет песни тех, кто поддерживает войну против Украины. Группа "Бутырка" поддерживает Путина и дает бесплатные концерты для участников войны в России", — отметил Ганул.
Напомним, в конце сентября в Одессе разгорелся очередной языковой скандал. Полицейской сделали замечание по поводу того, что она ведет страницу в Instagram на русском языке. В ответ на это девушка отметила, что замечания касательно общения на украинском делают только те, кто сбежал из страны.
Также мы сообщали о конфликте, произошедшем в Киевском метро. Там женщина сделала замечание молодым людям, потому что те общались на русском языке.
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