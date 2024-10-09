В одному із закладів Одеси слухають пісні російського гурту "Бутирка"

Валерій Твердовський. Фото: скриншот з відео

В одеському закладі слухають пісні російського гурту "Бутирка". Цей колектив підтримує війну проти України.

Про це в середу, 9 жовтня, повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул.

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Відео, на якому чутно, що в закладі грає пісня "Бутирки", поширив у TikTok власник мережі клубів і ресторанів Одеси Валерій Твердовський.

"Твердовський застряг у далеких 90-х. Він неодноразово це демонстрував. Цього разу в його закладі транслюють російський блатняк. Це дуже подобається Твердовському. Він схвалює пісні тих, хто підтримує війну проти України. Гурт "Бутирка" підтримує Путіна та дає безкоштовні концерти для учасників війни в Росії", — зазначив Ганул.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Одесі розгорівся черговий мовний скандал. Поліцейській зробили зауваження через те, що вона веде сторінку в Instagram російською мовою. У відповідь на це дівчина зазначила, що зауваження щодо спілкування українською роблять лише ті, хто втік з країни.

Також ми повідомляли, що конфлікт, який стався в Київському метро. Там жінка зробила зауваження молодикам, бо ті спілкувалися російською мовою.