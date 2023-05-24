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У жителя Одесской области обнаружили ручной противотанковый гранатомет

24 мая 2023 12:01
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У жителя Одесской области обнаружили ручной противотанковый гранатомет
Ручной противотанковый гранатомет. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

При рассмотрении жалобы жительницы Любашевской территориальной громады полицейские обнаружили незаконные предметы и вещества дома у жителя Подольского района. По этому факту начаты два уголовных производства.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Согласно заявлению жительницы, которая позвонила по телефону на линию "102" 20 мая в полночь, полицейские были приглашены для успокоения ее нетрезвого родственника. Женщина сообщила, что видела у мужчины оружие и указала на место ее сокрытия.

На место происшествия вызваны следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Во время обыска во дворе рядом с одним из хозяйственных построек был найден тубус, внешне похожий на ручной противотанковый гранатомет. Кроме опасного предмета, полицейские обнаружили 400 граммов артиллерийского пороха, 17 патронов калибра 5,45 мм для огнестрельного оружия и наркотическое вещество растительного происхождения — каннабис, который, по словам хозяина, был приобретен для личного использования. Обнаруженные предметы были изъяты полицией и направлены на экспертное исследование.

Удалены патроны калибра 5,45 мм. Фото: ГУНП в Одесской области
Удалены патроны калибра 5,45 мм. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет мужчину

Правонарушителю уже сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. Это преступление квалифицируется ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Решение по факту незаконного хранения фигурантом наркотических средств будет принято в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины после получения результатов экспертного исследования. Максимальное наказание, угрожающее правонарушителю, семь лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с энтузиазмом.

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