У жителя Одещини виявили ручний протитанковий гранатомет

Ручний протитанковий гранатомет. Фото: ГУНП в Одеській області

Під час розгляду скарги мешканки Любашівської територіальної громади, поліцейські виявили незаконні предмети та речовини вдома у жителя Подільського району. За цим фактом розпочато два кримінальних провадження.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Відповідно до заяви мешканки, яка зателефонувала на лінію "102" 20 травня о півночі, поліцейські були запрошені для угамування її нетверезого родича. Жінка повідомила, що бачила у чоловіка зброю і вказала на місце її приховування.

На місце події були викликані слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Під час обшуку у подвір'ї поруч з однією з господарських будівель був знайдений тубус, зовні схожий на ручний протитанковий гранатомет. Крім небезпечного предмета, поліцейські також виявили 400 грамів артилерійського пороху, 17 набоїв калібру 5,45 мм для вогнепальної зброї та наркотичну речовину рослинного походження — канабіс, який, за словами господаря, був придбаний для особистого використання. Знайдені предмети були вилучені поліцією та направлені на експертне дослідження.

Вилучені набої калібру 5,45 мм. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на чоловіка

Правопорушнику вже повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Цей злочин кваліфікується ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Рішення за фактом незаконного зберігання фігурантом наркотичних засобів буде прийняте в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, після отримання результатів експертного дослідження. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, сім років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами.