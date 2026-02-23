Видео
Главная Одесса Убил и ограбил друга во время скандала — одессит задержан

Убил и ограбил друга во время скандала — одессит задержан

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 11:13
Жестокое убийство в Одессе: дело 26-летнего подозреваемого передано в суд
Задержанный в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина убил знакомого и забрал его вещи. Инцидент случился во время скандала. После этого пытался скрываться от полиции. Его задержали, обвинительный акт уже передали в суд.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Жестокое убийство

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Киевского района Одессы. Вечером жительница дома нашла в общем коридоре окровавленное тело мужчины и вызвала полицию. Следователи выяснили, что погибший, 51-летний одессит, находился в гостях у 26-летнего знакомого. Мужчины были навеселе, между ними возникла ссора. Хозяин квартиры жестоко избил гостя руками и ногами. Когда тот потерял сознание, нападавший забрал у него мобильный телефон и травматический пистолет с 11 патронами, а затем еще несколько раз ударил по голове рукояткой оружия.

После этого злоумышленник вытащил потерпевшего в коридор дома и скрылся. Сумма похищенного имущества превысила 38 тысяч гривен. От полученных травм мужчина скончался — эксперты установили, что смерть наступила от травматического шока.

Полицейские пошагово отследили путь подозреваемого. В центре города он продал чужой телефон, который впоследствии изъяли правоохранители. Сам мужчина скрывался у знакомого в Пересипском районе, где его и задержали.

Что грозит

Следствие также установило, что фигурант уже имел судимость за тяжкие телесные повреждения. Ранее ему назначили пять лет заключения с испытательным сроком, но он не являлся в органы пробации, из-за чего суд принял решение о реальном лишении свободы. У подозреваемого изъяли вещественные доказательства, в частности пистолет с патронами. Эксперты подтвердили, что именно этим оружием наносились удары потерпевшему.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, и кражу в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, мы сообщали, что вблизи резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич застрелили мужчину. Подозреваемый совершил "несанкционированное проникновение" на участок, который был под охраной. Инцидент произошел около 1:30 в ночь на 22 февраля.

Также мы писали, что агенты РФ готовили резонансные убийства в Одессе. Правоохранители провели масштабную операцию под названием "ЭНИГМА 2.0". Часть фигурантов задержали в Одессе во время обысков. Следователи изъяли оружие, средства связи, технику и другие доказательства.

Одесса суд убийство Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
