Жестокое убийство в Одессе: дело 26-летнего подозреваемого передано в суд

В Одессе мужчина убил знакомого и забрал его вещи. Инцидент случился во время скандала. После этого пытался скрываться от полиции. Его задержали, обвинительный акт уже передали в суд.

Жестокое убийство

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Киевского района Одессы. Вечером жительница дома нашла в общем коридоре окровавленное тело мужчины и вызвала полицию. Следователи выяснили, что погибший, 51-летний одессит, находился в гостях у 26-летнего знакомого. Мужчины были навеселе, между ними возникла ссора. Хозяин квартиры жестоко избил гостя руками и ногами. Когда тот потерял сознание, нападавший забрал у него мобильный телефон и травматический пистолет с 11 патронами, а затем еще несколько раз ударил по голове рукояткой оружия.

После этого злоумышленник вытащил потерпевшего в коридор дома и скрылся. Сумма похищенного имущества превысила 38 тысяч гривен. От полученных травм мужчина скончался — эксперты установили, что смерть наступила от травматического шока.

Полицейские пошагово отследили путь подозреваемого. В центре города он продал чужой телефон, который впоследствии изъяли правоохранители. Сам мужчина скрывался у знакомого в Пересипском районе, где его и задержали.

Что грозит

Следствие также установило, что фигурант уже имел судимость за тяжкие телесные повреждения. Ранее ему назначили пять лет заключения с испытательным сроком, но он не являлся в органы пробации, из-за чего суд принял решение о реальном лишении свободы. У подозреваемого изъяли вещественные доказательства, в частности пистолет с патронами. Эксперты подтвердили, что именно этим оружием наносились удары потерпевшему.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, и кражу в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

