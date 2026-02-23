Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Жорстоко вбив та обікрав товариша — одесит піде під суд

Жорстоко вбив та обікрав товариша — одесит піде під суд

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 11:13
Жорстоке вбивство в Одесі: справу передали до суду
Затриманий в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 26-річний чоловік убив знайомого та забрав його речі. Після цього намагався переховуватися від поліції. Однак його затримали, обвинувальний акт уже передали до суду.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Реклама
Читайте також:

Жорстоке вбивство

Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок Київського району Одеси. Ввечері мешканка будинку знайшла в загальному коридорі закривавлене тіло чоловіка та викликала поліцію. Слідчі з’ясували, що загиблий, 51-річний одесит, перебував у гостях у 26-річного знайомого. Чоловіки були напідпитку, між ними виникла сварка. Господар квартири жорстоко побив гостя руками й ногами. Коли той знепритомнів, нападник забрав у нього мобільний телефон і травматичний пістолет з 11 набоями, а потім ще кілька разів ударив по голові руків’ям зброї.

Після цього зловмисник витягнув потерпілого в коридор будинку та втік. Сума викраденого майна перевищила 38 тисяч гривень. Від отриманих травм чоловік помер — експерти встановили, що смерть настала від травматичного шоку.

Поліцейські покроково відстежили шлях підозрюваного. У центрі міста він продав чужий телефон, який згодом вилучили правоохоронці. Сам чоловік переховувався у знайомого в Пересипському районі, де його й затримали.

Що загрожує

Слідство також встановило, що фігурант уже мав судимість за тяжкі тілесні ушкодження. Раніше йому призначили п’ять років ув’язнення з іспитовим строком, але він не з’являвся до органів пробації, через що суд ухвалив рішення про реальне позбавлення волі. У підозрюваного вилучили речові докази, зокрема пістолет із набоями. Експерти підтвердили, що саме цією зброєю завдавалися удари потерпілому.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, та крадіжку в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що поблизу резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч застрелили чоловіка. Підозрюваний здійснив "несанкціоноване проникнення" на ділянку, що була під охоронною. Інцидент стався близько 1:30 в ніч проти 22 лютого.

Також ми писали, що агенти РФ готували резонансні вбивства в Одесі. Правоохоронці провели масштабну операцію під назвою "ЕНІГМА 2.0". Частину фігурантів затримали в Одесі під час обшуків. Слідчі вилучили зброю, засоби зв’язку, техніку та інші докази.

Одеса суд вбивство Одеська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації