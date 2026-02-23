Жорстоке вбивство в Одесі: справу передали до суду

Затриманий в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 26-річний чоловік убив знайомого та забрав його речі. Після цього намагався переховуватися від поліції. Однак його затримали, обвинувальний акт уже передали до суду.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Жорстоке вбивство

Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок Київського району Одеси. Ввечері мешканка будинку знайшла в загальному коридорі закривавлене тіло чоловіка та викликала поліцію. Слідчі з’ясували, що загиблий, 51-річний одесит, перебував у гостях у 26-річного знайомого. Чоловіки були напідпитку, між ними виникла сварка. Господар квартири жорстоко побив гостя руками й ногами. Коли той знепритомнів, нападник забрав у нього мобільний телефон і травматичний пістолет з 11 набоями, а потім ще кілька разів ударив по голові руків’ям зброї.

Після цього зловмисник витягнув потерпілого в коридор будинку та втік. Сума викраденого майна перевищила 38 тисяч гривень. Від отриманих травм чоловік помер — експерти встановили, що смерть настала від травматичного шоку.

Поліцейські покроково відстежили шлях підозрюваного. У центрі міста він продав чужий телефон, який згодом вилучили правоохоронці. Сам чоловік переховувався у знайомого в Пересипському районі, де його й затримали.

Що загрожує

Слідство також встановило, що фігурант уже мав судимість за тяжкі тілесні ушкодження. Раніше йому призначили п’ять років ув’язнення з іспитовим строком, але він не з’являвся до органів пробації, через що суд ухвалив рішення про реальне позбавлення волі. У підозрюваного вилучили речові докази, зокрема пістолет із набоями. Експерти підтвердили, що саме цією зброєю завдавалися удари потерпілому.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, та крадіжку в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

