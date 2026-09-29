Взрыв гранаты и убийство женщины в Одессе: что известно

Следственные действия на месте убийства. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе поиски 43-летней женщины, пропавшей по дороге на работу, закончились трагедией. Полицейские проверяли дом и опрашивали соседей, когда из одной из квартир раздался взрыв. После тушения пожара правоохранители обнаружили тело хозяина, а в соседнем помещении — пропавшую женщину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Пропавшая женщина

Вечером 28 сентября в полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении 43-летней жены. Утром она ушла на работу, но до места назначения не добралась и перестала выходить на связь. Правоохранители начали поиски и проверили дом, где проживала супружеская пара. Полицейские обходили квартиры и опрашивали жильцов.

Во время проверки одна из квартир привлекла внимание правоохранителей. Её владелец некоторое время не открывал дверь. Впоследствии изнутри раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Взрыв в квартире

После того как спасатели потушили огонь, в квартире обнаружили обгоревшее тело 38-летнего хозяина. У мужчины также была травматическая ампутация руки. Взрывотехники предварительно установили, что взрыв произошел в результате приведения в действие гранаты. Фрагменты боеприпаса изъяли и направили на экспертизу.

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Обнаружение женщины

В ходе дальнейших следственных действий полицейские проверили соседнее помещение, которое также принадлежало погибшему мужчине. Там они обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась именно 43-летняя жительница, об исчезновении которой несколькими часами ранее сообщил её муж.

Уголовное производство

Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — по факту умышленного убийства женщины и самоубийства мужчины. Правоохранители должны провести ряд экспертиз. Они устанавливают точные обстоятельства гибели женщины, происхождение гранаты и мотивы произошедшего. Расследование продолжается.

Убийство подростка

Отметим, что ранее в одном из частных домов Пересыпского района Одессы обнаружили тело 16-летнего юноши. О гибели сына в полицию сообщила его мать. На теле подростка правоохранители обнаружили многочисленные телесные повреждения. В ходе расследования полицейские установили, что накануне парень познакомился через мессенджер с 19-летним студентом и пригласил его к себе домой. По версии следствия, во время встречи молодой человек нанес подростку многочисленные удары ножом в шею, после чего забрал его телефон и ноутбук.

Личность подозреваемого правоохранители установили и задержали менее чем за сутки. У него также обнаружили имущество погибшего и предполагаемое орудие преступления. 19-летнему парню сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следователи устанавливают мотивы и все обстоятельства преступления, а также проводят необходимые экспертизы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передан в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области 29-летнего мужчину подозревают в убийстве пятилетнего мальчика. По данным следствия, сожитель матери находился с ребенком и его трехлетней сестрой на окраине села и стрелял из пневматической винтовки. Во время стрельбы он направил оружие в сторону мальчика и попал ему в голову.