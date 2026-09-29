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Головна Одеса Вбив сусідку та підірвав гранату: що відомо одеській поліції

Вбив сусідку та підірвав гранату: що відомо одеській поліції

Ua ru
29 вересня 2026 13:15
Вибух гранати та вбивство жінки в Одесі: що відомо
Слідчі дії на місці вбивства. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі пошуки 43-річної жінки, яка зникла дорогою на роботу, завершилися трагедією. Поліцейські перевіряли будинок та опитували сусідів, коли з однієї квартир пролунав вибух. Після ліквідації пожежі правоохоронці знайшли тіло господаря, а в сусідньому приміщенні — зниклу жінку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Зникла жінка

Увечері 28 вересня до поліції звернувся чоловік, який повідомив про зникнення 43-річної дружини. Вранці вона пішла на роботу, але до місця призначення не дісталася і перестала виходити на зв’язок. Правоохоронці почали пошуки та перевіряли будинок, де проживало подружжя. Поліцейські обходили квартири й опитували мешканців.

Під час перевірки одна з квартир привернула увагу правоохоронців. Її власник певний час не відчиняв двері. Згодом зсередини пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа.

Вибух у квартирі

Після того як рятувальники загасили вогонь, у квартирі знайшли обгоріле тіло 38-річного господаря. У чоловіка також була травматична ампутація руки. Вибухотехніки попередньо встановили, що вибух стався через приведення в дію гранати. Фрагменти боєприпасу вилучили та направили на експертизу.

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Виявлення жінки

Під час подальших слідчих дій поліцейські перевірили сусіднє приміщення, яке також належало загиблому чоловікові. Там вони виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Загиблою виявилася саме 43-річна мешканка, про зникнення якої кількома годинами раніше повідомив її чоловік.

Кримінальне провадження

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — за фактом умисного вбивства жінки та самогубства чоловіка. Правоохоронці мають провести низку експертиз. Вони встановлюють точні обставини загибелі жінки, походження гранати та мотиви подій. Слідство триває.

Вбивство підлітка

Зазначимо, раніше в одному з приватних будинків Пересипського району Одеси знайшли тіло 16-річного хлопця. Про загибель сина поліції повідомила його мати. На тілі підлітка правоохоронці виявили численні тілесні ушкодження. Під час розслідування поліцейські встановили, що напередодні хлопець познайомився через месенджер із 19-річним студентом та запросив його до себе додому. За версією слідства, під час зустрічі молодик завдав підлітку численних ударів ножем у шию, після чого забрав його телефон і ноутбук.

Особу підозрюваного правоохоронці встановили та затримали менш ніж за добу. У нього також виявили майно загиблого та ймовірне знаряддя злочину. 19-річному хлопцю повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють мотиви та всі обставини злочину, а також проводять необхідні експертизи.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині 29-річного чоловіка підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика. За даними слідства, співмешканець матері перебував із дитиною та її трирічною сестрою на околиці села й стріляв із пневматичної гвинтівки. Під час стрільби він спрямував зброю в бік хлопчика та влучив йому в голову.

Одеса вбивство поліція зникнення Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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