В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві 16-річного хлопця

В Одесі жорстоко вбили 16-річного хлопця: підозрюваного затримали
В Одесі розкрили вбивство 16-річного хлопця, тіло якого знайшли у приватному будинку. Підозрюваного встановили та затримали менш ніж за добу. Ним виявився 19-річний студент, який познайомився з підлітком напередодні через месенджер. Слідчі також знайшли майно загиблого та знаряддя злочину.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.
Деталі трагедії
Трагедія сталася кілька днів тому в одному з приватних будинків у Пересипському районі Одеси. Про загибель 16-річного сина поліцейським повідомила його мати. На тілі хлопця правоохоронці виявили численні тілесні ушкодження. Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські відновили події, які передували вбивству, та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 19-річний уродженець іншої області, який жив в Одесі та навчався в одному з місцевих вишів.
За даними слідства, хлопці познайомилися напередодні через популярний месенджер. Під час спілкування молодший запропонував старшому зустрітися в нього вдома. Пізно ввечері 19-річний хлопець приїхав до підлітка.
За версією слідства, під час зустрічі молодик убив 16-річного хлопця, завдавши йому численних ударів ножем у шию. Після цього він забрав мобільний телефон та ноутбук потерпілого.
Затримання підозрюваного
Менш ніж за добу правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Поліцейські також встановили місце перебування майна загиблого та знаряддя злочину.
Що загрожує
Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини та мотиви злочину. У справі призначили низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка має встановити точну причину смерті хлопця. Після завершення необхідних слідчих дій діям підозрюваного нададуть остаточну правову кваліфікацію.
Інші вбивства
На Одещині 29-річного чоловіка підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика. За даними слідства, співмешканець матері перебував із дитиною та її трирічною сестрою на околиці села й стріляв із пневматичної гвинтівки. Під час стрільби він спрямував зброю в бік хлопчика та влучив йому в голову.
Спочатку чоловік привіз дітей додому та сказав матері, що її син нібито травмувався, впавши з драбини. Хлопчика госпіталізували у важкому стані, однак він помер у лікарні. Під час розтину в його голові виявили кулю від пневматичної зброї. Під час обшуку поліцейські вилучили гвинтівку та інші речові докази. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.
Також Новини.LIVE писали, що в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.