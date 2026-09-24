В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві 16-річного хлопця

Поліцейські на місці вбивства. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі розкрили вбивство 16-річного хлопця, тіло якого знайшли у приватному будинку. Підозрюваного встановили та затримали менш ніж за добу. Ним виявився 19-річний студент, який познайомився з підлітком напередодні через месенджер. Слідчі також знайшли майно загиблого та знаряддя злочину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Деталі трагедії

Трагедія сталася кілька днів тому в одному з приватних будинків у Пересипському районі Одеси. Про загибель 16-річного сина поліцейським повідомила його мати. На тілі хлопця правоохоронці виявили численні тілесні ушкодження. Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські відновили події, які передували вбивству, та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 19-річний уродженець іншої області, який жив в Одесі та навчався в одному з місцевих вишів.

Поліцейські біля тіла підлітка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

За даними слідства, хлопці познайомилися напередодні через популярний месенджер. Під час спілкування молодший запропонував старшому зустрітися в нього вдома. Пізно ввечері 19-річний хлопець приїхав до підлітка.

За версією слідства, під час зустрічі молодик убив 16-річного хлопця, завдавши йому численних ударів ножем у шию. Після цього він забрав мобільний телефон та ноутбук потерпілого.

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Затримання підозрюваного

Менш ніж за добу правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Поліцейські також встановили місце перебування майна загиблого та знаряддя злочину.

Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини та мотиви злочину. У справі призначили низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка має встановити точну причину смерті хлопця. Після завершення необхідних слідчих дій діям підозрюваного нададуть остаточну правову кваліфікацію.

Інші вбивства

На Одещині 29-річного чоловіка підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика. За даними слідства, співмешканець матері перебував із дитиною та її трирічною сестрою на околиці села й стріляв із пневматичної гвинтівки. Під час стрільби він спрямував зброю в бік хлопчика та влучив йому в голову.

Спочатку чоловік привіз дітей додому та сказав матері, що її син нібито травмувався, впавши з драбини. Хлопчика госпіталізували у важкому стані, однак він помер у лікарні. Під час розтину в його голові виявили кулю від пневматичної зброї. Під час обшуку поліцейські вилучили гвинтівку та інші речові докази. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.