В Одессе задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего юноши

Полицейские на месте убийства. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе раскрыли убийство 16-летнего юноши, тело которого нашли в частном доме. Подозреваемого установили и задержали менее чем за сутки. Им оказался 19-летний студент, который познакомился с подростком накануне через мессенджер. Следователи также нашли вещи погибшего и орудие преступления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Реклама

Детали трагедии

Трагедия произошла несколько дней назад в одном из частных домов в Пересыпском районе Одессы. О гибели 16-летнего сына полиции сообщила его мать. На теле парня правоохранители обнаружили многочисленные телесные повреждения. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские восстановили события, предшествовавшие убийству, и установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец другой области, который жил в Одессе и учился в одном из местных вузов.

Полицейские возле тела подростка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

По данным следствия, ребята познакомились накануне через популярный мессенджер. Во время общения младший предложил старшему встретиться у него дома. Поздно вечером 19-летний парень приехал к подростку.

По версии следствия, во время встречи молодой человек убил 16-летнего подростка, нанеся ему многочисленные удары ножом в шею. После этого он забрал мобильный телефон и ноутбук потерпевшего.

Читайте также:

Задержание подозреваемого

Менее чем за сутки правоохранители разыскали и задержали подозреваемого. Полицейские также установили местонахождение имущества погибшего и орудия преступления.

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

В настоящее время следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и мотивы преступления. По делу назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, которая должна установить точную причину смерти молодого человека. После завершения необходимых следственных действий действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая квалификация.

Другие убийства

В Одесской области 29-летнего мужчину подозревают в убийстве пятилетнего мальчика. По данным следствия, сожитель матери находился с ребенком и его трехлетней сестрой на окраине села и стрелял из пневматической винтовки. Во время стрельбы он направил оружие в сторону мальчика и попал ему в голову.

Сначала мужчина привез детей домой и сказал матери, что ее сын якобы получил травму, упав с лестницы. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, однако он скончался в больнице. Во время вскрытия в его голове обнаружили пулю от пневматического оружия. В ходе обыска полицейские изъяли винтовку и другие вещественные доказательства. Подозреваемого взяли под стражу без права освобождения под залог.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передан в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.