Теракт в Еленовке — участники акции Free AZOV в Одессе почтили память погибших

Участники акции Free AZOV, прошедшей 28 июля в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе участники акции Free AZOV почтили память погибших в теракте в Еленовке, произошедшем два года назад. Они прошли молчаливым шествием к Европейской площади, где оставили цветы и зажгли лампадки у флагов с именами павших.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Одессе участники Free AZOV почтили память погибших в теракте в Еленовке

Два года назад, в ночь на 29 июля, на оккупированной Донетчине в колонии №120 в поселке Еленовка в одном из бараков раздался взрыв. Тогда там находились украинские пленники, которых удерживали россияне, и группа военных, среди которых были и азовцы.

В воскресенье, 28 июля, в Одессе участники акции Free AZOV вышли на улицы города с плакатами к годовщине теракта в Еленовке. Они прошлись молчаливым шествием к Европейской площади, где почтили память погибших военных.

Флаги с именами погибших в теракте в Оленовке. Фото: Новости.LIVE.

На Европейской площади установлены флаги с именами павших Героев, там в знак памяти и уважения участники акции покинули цветы и зажгли лампадки.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Она называется "Квинтэссенция жестокости" и проходит в рамках акции "FREE AZOV".

Ветеран войны Александр "Терен" Будько подчеркнул важность помнить как о победах, так и о таких трагедиях, как теракт в Еленовке. Он призвал к единству и концентрации на враге, заявив, что российские военные должны понести смертную казнь за совершенные действия.