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Учасники Free AZOV в Одесі вшанували пам'ять полеглих під час теракту в Оленівці

28 липня 2024 22:08
Валерія Барановська - редактор
Теракт в Оленівці — учасники акції Free AZOV в Одесі вшанували пам'ять загиблих
Учасники акції Free AZOV, яка пройшла 28 липня в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Валерія Барановська - редактор

В Одесі учасники акції Free AZOV вшанували пам'ять загиблих у теракті в Оленівці, який стався два роки тому. Вони пройшли мовчазною ходою до Європейської площі, де залишили квіти та запалили лампадки біля прапорів з іменами полеглих.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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В Одесі учасники Free AZOV вшанували пам'ять загиблих у теракті в Оленівці

Два роки тому, у ніч проти 29 липня, на окупованій Донеччині в колонії №120 в селищі Оленівка в одному із бараків пролунав вибух. Тоді там перебували українські полонені, яких утримували росіяни, та група військових, серед яких були і азовці.

У неділю, 28 липня, в Одесі учасники акції Free AZOV вийшли на вулиці міста із плакатами до роковин теракту в Оленівці. Вони пройшлися мовчазною ходою до Європейської площі, де вшанували пам'ять загиблих військових.

Учасники Free AZOV в Одесі вшанували пам'ять полеглих під час теракту в Оленівці - фото 1
Прапори з іменами загиблих під час теракту в Оленівці. Фото: Новини.LIVE.

На Європейській площі встановлені прапори з іменами полеглих Героїв, там на знак пам'яті та пошани учасники акції залишили квіти та запалили лампадки. 

Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності відкрили виставку присвячену другій річниці теракту в Оленівці. Вона має назву "Квінтесенція жорстокості" і проходить в межах акції FREE AZOV.

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько підкреслив важливість пам'ятати як про перемоги, так і про такі трагедії, як теракт в Оленівці. Він закликав до єдності та концентрації на ворогу, заявивши, що російські військові мають понести смертну кару за скоєнні дії.

теракт Одеса мітинг акція полк "Азов" Оленівка

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