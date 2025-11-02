Новые детали атаки дронов в Одесской области - есть погибшие и раненые

Грузовик, который сгорел после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 2 ноября, российские беспилотники снова атаковали Одесскую область, ударив по гражданским объектам. В результате удара погибли два человека, еще трое получили ранения. Повреждены грузовики, в частности зерновоз с соей. На месте работают спасатели и следователи.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Новые детали атаки

Олег Кипер сообщил, что враг ударил беспилотниками типа "Шахед" по гражданским объектам, которые не имеют никакого военного значения. Во время атаки погибли два человека, их личности устанавливаются. Еще трое пострадали. Один из них, 42-летний мужчина, госпитализирован с термическими ожогами — его состояние медики оценивают как средней тяжести. Двум другим помощь оказали на месте.

Грузовой автомобиль, который сгорел в Одесской области, фото: Олег Кипер/Telegram

Взрывы вызвали пожар на открытой автостоянке. Загорелись пять грузовых автомобилей: четыре были пустые, еще один — зерновоз с грузом сои. Правоохранители расследуют очередное военное преступление россии против мирного населения Одесской области.

Разрушенная машина после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

