Нові деталі атаки дронів на Одещину — є загиблі та поранені

Вантажівка, яка згоріла після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч проти 2 листопада російські безпілотники знову атакували Одещину, вдаривши по цивільних об’єктах. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено вантажівки, зокрема зерновоз із соєю. На місці працюють рятувальники та слідчі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нові деталі атаки

Олег Кіпер повідомив, що ворог ударив безпілотниками типу "Шахед" по цивільних об’єктах, які не мають жодного воєнного значення. Під час атаки загинули двоє людей, їхні особи встановлюють. Ще троє постраждали. Один із них, 42-річний чоловік, госпіталізований із термічними опіками — його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двом іншим допомогу надали на місці.

Вантажний автомобіль, який згорів на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Вибухи спричинили пожежу на відкритій автостоянці. Зайнялися п’ять вантажних автомобілів: чотири були порожні, ще один — зерновоз із вантажем сої. Правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.

Зруйнована машина після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині є загиблі та постраждалі. Також ми писали, що окупанти обстріляли Запорізьку область — є жертви.