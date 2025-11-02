Нові деталі атаки дронів на Одещину — є загиблі та поранені

Удар дронами по Одещині — нові деталі атаки
У ніч проти 2 листопада російські безпілотники знову атакували Одещину, вдаривши по цивільних об’єктах. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено вантажівки, зокрема зерновоз із соєю. На місці працюють рятувальники та слідчі.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Нові деталі атаки
Олег Кіпер повідомив, що ворог ударив безпілотниками типу "Шахед" по цивільних об’єктах, які не мають жодного воєнного значення. Під час атаки загинули двоє людей, їхні особи встановлюють. Ще троє постраждали. Один із них, 42-річний чоловік, госпіталізований із термічними опіками — його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двом іншим допомогу надали на місці.
Вибухи спричинили пожежу на відкритій автостоянці. Зайнялися п’ять вантажних автомобілів: чотири були порожні, ще один — зерновоз із вантажем сої. Правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині є загиблі та постраждалі. Також ми писали, що окупанти обстріляли Запорізьку область — є жертви.
