Российскому генералу доложено о подозрении в совершении ракетной атаки по мирным жителям Одессы

Последствия удара российской ракеты по ЖК Тирас в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе идентифицировали и сообщили о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ ударить по ЖК "Тирас". Ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали следствия

По данным следствия, российский командующий дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Кобылаш, получил боевые распоряжения от военно-политического руководства государства-агрессора наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Одессы. Командующий отдал приказ подразделениям дальней авиации РФ атаковать город высокоточными ракетами.

Командующий дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Кобылаш. Фото: Нацполіція

Детали атаки

Экипаж тяжелого бомбардировщика взлетел с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ и произвел пуск трех крылатых ракет типа Х-101 с воздушного пространства над Каспийским морем. 23 апреля 2022 в 14:30 две ракеты попали по территории города - 16-этажное здание ЖК "Тирас" и территорию Новогородского кладбища. В результате ракетной атаки погибли 8 мирных жителей, среди них 3-месячный ребенок. 12 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Поврежден жилищный комплекс, бизнес-центр, автомобили и места захоронений на кладбище.

Машины, сгоревшие в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Больше о попадании в ЖК "Тирас"

Напомним, оперативники и аналитики ГУР Министерства обороны Украины идентифицировали российских пилотов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. В ведомстве назвали имена и должности оккупантов, которые виновны в попадании в дом.

Последствия атаки по ЖК "Тирас". Фото: Одесская прокуратура

Ремонт дома

Добавим, буквально через месяц после попадания российской ракеты строители начали возобновление секции в ЖК "Тирас". Только в конце марта 2023 удалось восстановить то, что оккупанты уничтожили за секунды.