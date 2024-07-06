Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Удар по Тирасу — в Одессе идентифицировали российского генерала, который отдал приказ arrow

Удар по Тирасу — в Одессе идентифицировали российского генерала, который отдал приказ

6 июля 2024 12:53
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российскому генералу доложено о подозрении в совершении ракетной атаки по мирным жителям Одессы
Последствия удара российской ракеты по ЖК Тирас в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе идентифицировали и сообщили о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ ударить по ЖК "Тирас". Ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:
Российский генерал, отдавший обратно ударить по ЖК "Тирас" в Одессе
Российский генерал, приказавший избивать по одесситам. Фото: Одесская прокуратура

Детали следствия

По данным следствия, российский командующий дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Кобылаш, получил боевые распоряжения от военно-политического руководства государства-агрессора наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Одессы. Командующий отдал приказ подразделениям дальней авиации РФ атаковать город высокоточными ракетами.

Удар по Тирасу — в Одессе идентифицировали российского генерала, который отдал приказ - фото 2
Командующий дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Кобылаш. Фото: Нацполіція

Детали атаки

Экипаж тяжелого бомбардировщика взлетел с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ и произвел пуск трех крылатых ракет типа Х-101 с воздушного пространства над Каспийским морем. 23 апреля 2022 в 14:30 две ракеты попали по территории города - 16-этажное здание ЖК "Тирас" и территорию Новогородского кладбища. В результате ракетной атаки погибли 8 мирных жителей, среди них 3-месячный ребенок. 12 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Поврежден жилищный комплекс, бизнес-центр, автомобили и места захоронений на кладбище.

Удар по дому в Одессе
Машины, сгоревшие в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Больше о попадании в ЖК "Тирас"

Напомним, оперативники и аналитики ГУР Министерства обороны Украины идентифицировали российских пилотов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. В ведомстве назвали имена и должности оккупантов, которые виновны в попадании в дом.

Удар по Тирасу — в Одессе идентифицировали отдавшего приказ российского генерала - фото 3
Последствия атаки по ЖК "Тирас". Фото: Одесская прокуратура

Ремонт дома

Добавим, буквально через месяц после попадания российской ракеты строители начали возобновление секции в ЖК "Тирас". Только в конце марта 2023 удалось восстановить то, что оккупанты уничтожили за секунды.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетный удар жилой комплекс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны