Російському генералу повідомлено про підозру у здійсненні ракетної атаки по мирних жителях Одеси

Наслідки удару російської ракети по ЖК "Тірас" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі ідентифікували та повідомили про підозру російському генералу, який віддав наказ вдарити по ЖК "Тірас". Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Російський генерал, який приказав бити по одеситах. Фото: Одеська прокуратура

Деталі слідства

За даними слідства, російський командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ генерал-лейтенанту Кобилаш, одержав бойові розпорядження від військово-політичного керівництва держави-агресора завдавати ударів по цивільних об’єктах та мирному населенню Одеси. Командувач віддав наказ підрозділам дальньої авіації РФ атакувати місто високоточними ракетами.

Командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ генерал-лейтенанту Кобилаш. Фото: Нацполіція

Деталі атаки

Екіпаж важкого бомбардувальника злетів з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ та здійснив пуск трьох крилатих ракет типу Х-101 із повітряного простору над Каспійським морем. 23 квітня 2022 року о 14:30 дві ракети влучили по території міста – 16-поверховий будинок ЖК "Тірас" та територію Новоміського кладовища. Унаслідок ракетної атаки загинули 8 мирних жителів, серед них 3-місячна дитина. 12 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Пошкоджено житловий комплекс, бізнес-центр, автомобілі та місця поховань на кладовищі.

Машини, які згоріли унаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Більше про влучання в ЖК "Тірас"

Нагадаємо, оперативники та аналітики ГУР Міністерства оборони України ідентифікували російських пілотів, причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. У відомстві назвали імена та посади окупантів, які винні у влучанні в будинок.

Наслідки атаки по ЖК "Тірас". Фото: Одеська прокуратура

Ремонт будинку

Додамо, буквально через місяць після влучання російської ракети будівельники почали відновлення секції в ЖК "Тірас". Лише наприкінці березня 2023 року вдалось відновити те, що окупанти знищили за секунди.