Суд Одессы рассмотрит дело российского командира, приказавшего удар по городу

Пожар в замке "Гарри Поттера" после атаки. Фото: Новини.LIVE

В Украине будут судить командира российской ракетной бригады, который приказал нанести ракетный удар по Одессе в апреле 2024 года. В результате атаки погибли восемь человек, среди них маленький ребенок, еще 23 получили ранения. Ракету "Искандер-М" с кассетной частью выпустили из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Суд над командиром

Одесская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против командира 12-й ракетной бригады 58-й армии Южного военного округа России. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц. По данным следствия, 29 апреля 2024 года полковник выполнил приказ российского военно-политического руководства и приказал осуществить ракетный удар по Одессе. Целью стала популярная рекреационная зона "Трасса здоровья" на побережье Черного моря. Удар пришелся возле так называемого "замка Гарри Поттера" на 8-й станции Большого Фонтана.

Ракету комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью запустили из района села Новоселовское на оккупированной территории Крыма. В результате удара погибли восемь мирных жителей, среди них четырехлетняя девочка. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Повреждены несколько гражданских объектов, среди них здание, арендованное одним из университетов. Российское командование знало, что в районе нет никаких военных целей, и сознательно применило запрещенное кассетное оружие.

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одесскую область дронами, есть пострадавшие. Также мы сообщали, что в Одесской области более 30 тысяч абонентов без света из-за обстрелов.