Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар по замку Гарри Поттера — в Одессе будут судить командира РФ

Удар по замку Гарри Поттера — в Одессе будут судить командира РФ

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 12:10
Суд Одессы рассмотрит дело российского командира, приказавшего удар по городу
Пожар в замке "Гарри Поттера" после атаки. Фото: Новини.LIVE

В Украине будут судить командира российской ракетной бригады, который приказал нанести ракетный удар по Одессе в апреле 2024 года. В результате атаки погибли восемь человек, среди них маленький ребенок, еще 23 получили ранения. Ракету "Искандер-М" с кассетной частью выпустили из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Суд над командиром

Одесская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против командира 12-й ракетной бригады 58-й армии Южного военного округа России. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц. По данным следствия, 29 апреля 2024 года полковник выполнил приказ российского военно-политического руководства и приказал осуществить ракетный удар по Одессе. Целью стала популярная рекреационная зона "Трасса здоровья" на побережье Черного моря. Удар пришелся возле так называемого "замка Гарри Поттера" на 8-й станции Большого Фонтана.

Ракету комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью запустили из района села Новоселовское на оккупированной территории Крыма. В результате удара погибли восемь мирных жителей, среди них четырехлетняя девочка. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Повреждены несколько гражданских объектов, среди них здание, арендованное одним из университетов. Российское командование знало, что в районе нет никаких военных целей, и сознательно применило запрещенное кассетное оружие.

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одесскую область дронами, есть пострадавшие. Также мы сообщали, что в Одесской области более 30 тысяч абонентов без света из-за обстрелов.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы ракетный удар
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации