Україна
Удар по замку Гаррі Поттера — в Одесі судитимуть командира РФ

Удар по замку Гаррі Поттера — в Одесі судитимуть командира РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 12:10
Суд Одеси розгляне справу російського командира, що наказав удар по місту
Пожежа у замку "Гаррі Поттера" після атаки. Фото: Новини.LIVE

В Україні судитимуть командира російської ракетної бригади, який наказав завдати ракетного удару по Одесі у квітні 2024 року. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, серед них маленька дитина, ще 23 — отримали поранення. Ракету "Іскандер-М" із касетною частиною випустили з окупованого Криму.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Суд над командиром

Одеська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти командира 12-ї ракетної бригади 58-ї армії Південного військового округу росії. Його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством, скоєним за попередньою змовою групою осіб. За даними слідства, 29 квітня 2024 року полковник виконав наказ російського військово-політичного керівництва та наказав здійснити ракетний удар по Одесі. Ціллю стала популярна рекреаційна зона — "Траса здоров’я" на узбережжі Чорного моря. Удар прийшовся біля так званого "замку Гаррі Поттера" на 8 станції Великого Фонтану.

Ракету комплексу "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною запустили з району села Новоселівське на окупованій території Криму. Внаслідок удару загинули восьмеро мирних жителів, серед них — чотирирічна дівчинка. Ще 23 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено кілька цивільних об’єктів, серед них — будівля, орендована одним із університетів. Російське командування знало, що в районі немає жодних військових цілей, і свідомо застосувало заборонену касетну зброю.

Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ атакувала Одещину дронами, є постраждалі. Також ми повідомляли, що в Одеській області понад 30 тисяч абонентів без світла через обстріл.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси ракетний удар
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
