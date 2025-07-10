Трубопровод Одесса-Броды хочет восстановить венгерская компания Mol

Венгры заинтересовались трубопроводом Одесса-Броды — причина
Венгрия хочет использовать нефтепровод Одесса-Броды, который проходит от нашего региона до Львовской области. Однако он уже много лет не эксплуатируется, поэтому его запуск будет стоить немалых средств.
Об этом пишут журналисты издания Bloomberg.
Нефтепровод Одесса-Броды
Венгерская нефтяная компания Mol планирует восстановить украинский нефтепровод Одесса-Броды. Он позволит получать нефть из разных стран мира через Черное море, а дальше — доставлять ее в Венгрию по трубопроводу "Дружба".
Одесса-Броды стартует в Одесской области и заканчивается во Львовской. Сам нефтетерминал для перегрузки углеводородов с танкера находится в порту Южного, там есть гигантские емкости для хранения в общей сложности 180 тысяч тонн продукта.
Трубопровод будет служить обеспечению безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине. Однако подключение к украинской инфраструктуре по перекачке топлива не будет простым делом из-за обстрелов со стороны РФ.
Вопрос финансов
Трубопровод Одесса-Броды сейчас не эксплуатируется и его запуск потребует больших инвестиций. Поэтому для реализации идеи нужна поддержка ЕС и других стран.
Таким образом венгры надеятся, что при запуске трубопровода Одесса-Броды их зависимость от РФ уменьшится в разы. Добавим, Венгрия была освобождена от запрета Европейского союза на импорт российской нефти в 2022 году.
Напомним, недавно мы писали о ДТП в Венгрии с детьми из Украины. А также об усилении таможенного контроля в этой стране.
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