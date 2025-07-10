Трубопровод Одесса-Броды хочет восстановить венгерская компания Mol

Трубопровод Одесса-Броды. Фото иллюстративное: Главком

Венгрия хочет использовать нефтепровод Одесса-Броды, который проходит от нашего региона до Львовской области. Однако он уже много лет не эксплуатируется, поэтому его запуск будет стоить немалых средств.

Об этом пишут журналисты издания Bloomberg.

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Нефтепровод Одесса-Броды

Венгерская нефтяная компания Mol планирует восстановить украинский нефтепровод Одесса-Броды. Он позволит получать нефть из разных стран мира через Черное море, а дальше — доставлять ее в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

Одесса-Броды стартует в Одесской области и заканчивается во Львовской. Сам нефтетерминал для перегрузки углеводородов с танкера находится в порту Южного, там есть гигантские емкости для хранения в общей сложности 180 тысяч тонн продукта.

Трубопровод будет служить обеспечению безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине. Однако подключение к украинской инфраструктуре по перекачке топлива не будет простым делом из-за обстрелов со стороны РФ.

Вопрос финансов

Трубопровод Одесса-Броды сейчас не эксплуатируется и его запуск потребует больших инвестиций. Поэтому для реализации идеи нужна поддержка ЕС и других стран.

Таким образом венгры надеятся, что при запуске трубопровода Одесса-Броды их зависимость от РФ уменьшится в разы. Добавим, Венгрия была освобождена от запрета Европейского союза на импорт российской нефти в 2022 году.

Напомним, недавно мы писали о ДТП в Венгрии с детьми из Украины. А также об усилении таможенного контроля в этой стране.