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Головна Одеса Угорці зацікавилися трубопроводом Одеса-Броди — причина

Угорці зацікавилися трубопроводом Одеса-Броди — причина

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 17:55
Трубопровід Одеса-Броди хоче відновити угорська компанія Mol
Трубопровід Одеса-Броди. Фото ілюстративне: Главком

Угорщина хоче використовувати нафтопровід Одеса-Броди, який проходить від нашого регіону до Львівської області. Однак він уже багато років не експлуатується, тому його запуск коштуватиме чималих коштів.

Про це пишуть журналісти видання Bloomberg.

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Нафтопровід Одеса-Броди

Угорська нафтова компанія Mol планує відновити український нафтопровід Одеса-Броди. Він дозволить отримувати нафту з різних країн світу через Чорне море, а далі — доправляти її до Угорщини по трубопроводу "Дружба".

Одеса-Броди стартує на Одещині і закінчується у Львівській області. Сам нафтотермінал для перевантаження вуглеводнів з танкера знаходиться в порту Південного, там є гігантські ємності для зберігання в цілому 180 тисяч тонн продукту.

Трубопровід служитиме забезпеченню безпеки постачань у регіоні, ЄС та Україні. Однак підключення до української інфраструктури з перекачування палива не буде простою справою через обстріли з боку РФ. 

Питання фінансів

Трубопровід Одеси-Броди зараз не експлуатується і його запуск вимагатиме великих інвестицій. Тому для реалізації ідеї потрібна підтримка ЄС та інших країн.

Таким чином угорці сподіваються, що при запуску трубопроводу Одеса-Броди їхня залежність від РФ зменшиться в рази. Додамо, Угорщину було звільнено від заборони Європейського союзу на імпорт російської нафти у 2022 році. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ДТП в Угорщині із дітьми з України. А також про посилення митного контролю у цій країні.

Одеса Угорщина Одеська область нафта Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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