Суд оштрафовал жителя Арцизского района за уклонение от учета

Судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

Суд в Одесской области вынес приговор гражданину, сознательно уклонившемуся от военного учета, несмотря на официальное предупреждение. Причиной стал его отказ выполнять военную обязанность из-за страха перед боевыми действиями.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Известно, что обвиняемый, работавший в коммунальном предприятии "Благоустройство", был поставлен в известность о необходимости явиться в территориальный центр комплектования для уточнения своих персональных и военно-учетных данных и прохождения медицинского осмотра. Однако он сознательно проигнорировал повестку, полученную 5 ноября 2024 г., а также официальное предупреждение об ответственности за невыполнение требований военного учета.

В суде обвиняемый признал свою вину и объяснил, что сознательно уклонился от исполнения воинского долга. Он заявил, что боялся идти на фронт и поэтому решил не выполнять свои обязанности, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Что решил суд

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, его положительную характеристику по месту жительства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. В конце концов ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 100 гривен.

Напомним, одессит уклонялся от военной службы, его отправили в тюрьму. Также в Ровенской области хирург выдал военнообязанному справку с ложным диагнозом. За такой поступок медика привлекли к уголовной ответственности.