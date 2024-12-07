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Суд покарав чоловіка з Одещини за відмову від служби

7 грудня 2024 22:07
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одесит засуджений за ухилення від мобілізації
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Київський районний суд Одеси виніс вирок одеситу, який свідомо ухилявся від мобілізації. Обвинувачений повністю визнав свою вину, але служити не хоче.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Уродженець Одеси, громадянин України, раніше судимий за злочини, пов’язані з наркотиками, постане перед законом через ухилення від мобілізації. Як встановлено судом, обвинувачений тричі не з’явився за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Суд розглянув усі обставини справи, зокрема, характеристику обвинуваченого, який позитивно зарекомендував себе за місцем проживання, але має високий ризик повторного правопорушення. У судовому засіданні він заявив, що вважає політику війни помилковою і не бажає брати участь у бойових діях.

Яке покарання за відмову від мобілізації

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі. Військовозобов'язаний піде до в'язниці на три роки.

Нагадаємо, у Миколаєві вручили повістку диякону релігійного об'єднання Свідків Єгови. Він не прийшов до ТЦК, і йому виписали штраф. Також на Одещині винесли вирок баптисту-ухилянту.

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