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Суд наказал мужчину из Одесчины за отказ от службы

7 декабря 2024 22:07
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одессит осужден за уклонение от мобилизации
Судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Киевский районный суд Одессы вынес приговор одесситу, который сознательно уклонялся от мобилизации. Обвиняемый полностью признал свою вину, но служить не хочет.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Уклонение от военной службы

Уроженец Одессы, гражданин Украины, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, предстанет перед законом из-за уклонения от мобилизации. Как установлено судом, обвиняемый трижды не явился по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела, в частности характеристику обвиняемого, который положительно зарекомендовал себя по месту жительства, но имеет высокий риск повторного правонарушения. В судебном заседании он заявил, что считает политику войны ошибочной и не желает участвовать в боевых действиях.

Какое наказание за отказ от мобилизации

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации) и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Военнообязанный пойдет в тюрьму на три года.

Напомним, в Николаеве вручили повестку диакону религиозного объединения Свидетелей Иеговы. Он не пришел в ТЦК и ему выписали штраф. Также в Одесской области вынесли приговор баптисту-уклонисту.

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