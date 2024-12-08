Суд оштрафував жителя Арцизького району за ухилення від обліку

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

Суд в Одеській області виніс вирок громадянину, який свідомо ухилився від військового обліку, попри офіційне попередження. Причиною стала його відмова виконувати військовий обов'язок через страх перед бойовими діями.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Відомо, що обвинувачений, який працював у комунальному підприємстві "Благоустрій", був повідомлений про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування для уточнення своїх персональних і військово-облікових даних та проходження медичного огляду. Проте він свідомо проігнорував повістку, отриману 5 листопада 2024 року, а також офіційне попередження про відповідальність за невиконання вимог військового обліку.

У суді обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що свідомо ухилився від виконання військового обов'язку. Він заявив, що боявся йти на фронт і через це вирішив не виконувати свої обов’язки, передбачені Конституцією та законами України.

Що вирішив суд

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, його позитивну характеристику за місцем проживання, а також відсутність обтяжуючих обставин. Зрештою, йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 100 гривень.

Нагадаємо, одесит ухилявся від військової служби, його відправили до в'язниці. Також в Рівенській області хірург видав військовозобов'язаному довідку з неправдивим діагнозом. За такий вчинок медика притягнули до кримінальної відповідальності.