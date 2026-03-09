Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Украинские дроны могут стоять на защите всего мира

Украинские дроны могут стоять на защите всего мира

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 17:07
Украина может экспортировать технологии, в частости опыт дронов
Дрон на столе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина постепенно выстраивает новую позицию на международной арене. Это касается не только получения поддержки, но и обмена собственным опытом. Уже сегодня возникают партнерские проекты, совместные разработки и образовательные программы. Особый интерес мирового сообщества вызывают военные технологии и практический опыт ведения современной войны.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Реклама
Читайте также:

Передача опыта

Украинские специалисты уже сотрудничают с международными партнерами в сфере технологий и безопасности. Речь идет об обучении, обмене опытом и совместной разработке техники. Постепенно формируется направление, в котором Украина может предлагать собственные наработки миру. По словам соучредителя аналитического проекта DeepState Романа Погорелого, эти процессы уже происходят. Заключаются новые договоры, создаются партнерства и запускаются совместные проекты.

"Мы сегодня это делаем: заключаются договоры, партнерства, взаимодействие с партнерами, чтобы обучать, показывать опыт, собирать и конструировать. Это объединенные процессы технологий и работы. Я уверен, что в будущем это наш ключ", — рассказал Погорелый.

Українські дрони можуть захистити партнерів
Роман Погорелый о дронах. Фото: Новини.LIVE

Преимущество военного опыта

Эксперт говорит, что Украина может уступать другим странам в некоторых экономических или политических показателях. В то же время именно военный опыт современной технологической войны стал сильной стороной страны. Украинские военные постоянно ищут новые решения прямо на фронте. Это касается использования дронов, работы техники в мороз, сильный ветер или другие сложные погодные условия. Часто такие решения находят сами бойцы на передовой, без специальных лабораторий или конструкторских бюро.

"Как сделать так, чтобы дрон полетел в минус 20 или под сильным ветром — это сегодня решают наши военные. Это тот опыт, которого нет нигде в мире", — пояснил соучредитель аналитического проекта DeepState.

Глобальная безопасность

Специалист считает, что этот опыт может быть полезным для других стран. Именно поэтому растет интерес к украинским технологиям, подходам к ведению войны и обучению военных. Постепенно Украина может занять важное место в международной системе безопасности. Но для этого, по словам эксперта, нужна политическая поддержка и развитие технологических проектов. Если страна сможет системно использовать свой опыт, это может стать одним из ключевых направлений международного сотрудничества.

"Политическая воля, желание, искренность в своих действиях и понимание того, что это наш приоритет — наш ключ. Это поможет нам быть №1 в мире по моментам безопасности", — подытожил Погорелый.

Напомним, мы сообщали, что Украина рассчитывает получить дефицитные для нас вещи в обмен на помощь на Ближнем Востоке. Прежде всего речь идет рекеты для систем противовоздушной обороны Patriot, которыми можно сбивать баллистику.

Также мы писали, что масштабы использования беспилотников на фронте значительно больше, чем может показаться. Дроны применяют ежедневно и в большом количестве — от охоты на пехоту до атак на бронетехнику. Иногда для поражения одной цели военным приходится запускать не один, а десятки беспилотников.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации