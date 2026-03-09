Україна може експортувати військовий досвід і технології

Дрон на столі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна поступово формує нову роль на міжнародній арені. Йдеться не лише про отримання допомоги, а й про передачу власного досвіду. Уже зараз з’являються партнерства, спільні розробки та програми навчання. Особливу увагу світу привертають військові технології та практичний досвід сучасної війни.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Передача досвіду

Українські фахівці вже співпрацюють із міжнародними партнерами у сфері технологій та безпеки. Йдеться про навчання, обмін досвідом і спільну розробку техніки. Поступово формується напрямок, у якому Україна може пропонувати власні напрацювання світові. За словами співзасновника аналітичного проєкту DeepState Романа Погорілого, ці процеси вже відбуваються. Укладаються нові договори, створюються партнерства та запускаються спільні проєкти.

"Ми сьогодні це робимо: укладаються договори, партнерства, взаємодія з партнерами, щоб навчати, показувати досвід, збирати й конструювати. Це об’єднані процеси технологій і роботи. Я впевнений, що в майбутньому це наш ключ", — розповів Погорілий.

Роман Погорілий про дрони. Фото: Новини.LIVE

Перевага військового досвіду

Експерт каже, що Україна може поступатися іншим країнам у деяких економічних або політичних показниках. Водночас саме військовий досвід сучасної технологічної війни став сильною стороною країни. Українські військові постійно шукають нові рішення прямо на фронті. Це стосується використання дронів, роботи техніки в мороз, сильний вітер або інші складні погодні умови. Часто такі рішення знаходять самі бійці на передовій, без спеціальних лабораторій чи конструкторських бюро.

"Як зробити так, щоб дрон полетів у мінус 20 або під сильним вітром — це сьогодні вирішують наші військові. Це той досвід, якого немає ніде у світі", — пояснив співзасновник аналітичного проєкту DeepState.

Глобальна безпеки

Фахівець вважає, що цей досвід може бути корисним для інших країн. Саме тому зростає інтерес до українських технологій, підходів до ведення війни та навчання військових. Поступово Україна може зайняти важливе місце у міжнародній системі безпеки. Але для цього, за словами експерта, потрібна політична підтримка та розвиток технологічних проєктів. Якщо країна зможе системно використати свій досвід, це може стати одним із ключових напрямків міжнародної співпраці.

"Політична воля, бажання, щирість в своїх діях і розуміння того, що це наш пріоритет — наш ключ. Це допоможе нам бути №1 в світі по безпекових моментах", — підсумував Погорілий.

